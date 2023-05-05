ميسي: أعتذر.. ظننت أن لدينا إجازة

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قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اعتذاره لإدارة وجماهير فريقه على خلفية مغادرته باريس في إجازة خاصة دون العودة إلى النادي.

ونشر الأسطورة الأرجنتينية عبر حسابه على «أنستجرام» موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، قصة ظهر خلالها يروي تفاصيل سفره الأيام الماضية، مقدما بعد ذلك اعتذاره، وأضاف:« اعتقدت أننا حصلنا على يوم عطلة بعد مباراتنا مع لوريان الأحد الماضي، وبناء ذلك قررت السفر مع عائلتي، وقد نظمت رحلتي مسبقاً، ولم أتمكن من إلغاؤها»، وفق “الرياضية”.

وتابع:« لو كنت أعلم عن عدم منحنا يوم إجازة، لأقدمت على خطوة إلغاء الرحلة، ولكن لم أكن على علم، وأنا أعتذر من زملائي، وأنا في انتظار ما يريد النادي فعله معي».

وكان البالغ من العمر «35 عاما»، غادر بعد مباراة فريقه أمام لوريان التي انتهت بالخسارة (3-1) ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وظهر خلال إجازته في جولة ضمنها السفر إلى السعودية إلى جانب عائلته، قبل العودة مجددا لباريس في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة تروا في الجولة 34.

وظهرت أنباء في الأيام الماضية عبر تقارير صحافية حول نية الجهاز الفني بقيادة كريستوف جالتييه إصدار عقوبة على ميسي بحرمانه من اللعب لمدة أسبوعين، وهو ما يجد تأييد من الإدارة.