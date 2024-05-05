ميسي.. رقم قياسي جديد في “مهرجان أهداف” إنتر ميامي

ويواصل الأسطورة الأرجنتينية، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات كأفضل لاعب في العالم، تسجيل أرقام قياسية في دوري المحترفين الأميركي وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

ميسى، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أبريل، سجل وصنع أهدافا في 6 مباريات متتالية بالدوري.

وأحرز زميله لويس سواريز 3 أهداف، بينما سجل ماتياس روخاس هدفين، ليحرز انتر ميامي نصف دستة أهداف بعد تلقي شباكه هدفا في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ويمتلك ميسي وسواريز الآن 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري، مما يساعد على إبقاء إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية.

وأدى الفوز إلى استمرار سلسلة ميامي الخالية من الهزائم إلى 6 مباريات.