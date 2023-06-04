ميسي في رسالة الوداع: «شكرًا للنادي ومدينة باريس وسكانها»

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسمياً، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النادي نهاية الموسم، في بيان على موقعه على الإنترنت السبت.
وقال المهاجم الأرجنتيني في رسالته الوداعية للنادي وجماهيره، والتي جاءت في بيان النادي: “شكرا للنادي ومدينة باريس وسكانها على مدى هذين العامين. أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل”.
وأعرب بطل الدوري الفرنسي عن شكره لبطل كأس العالم الأخير، على الموسمين اللذين قضاهما في باريس.
وقال النادي في بيان رسمي: “بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية السنة المالية 2022-23. النادي يود أن يتقدم له بالشكر الجزيل”.
وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس 2021، وسجل 32 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة لفريق الباريسيين، خلال موسمين.