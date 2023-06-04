ميسي في رسالة الوداع: «شكرًا للنادي ومدينة باريس وسكانها»

وقال النادي في بيان رسمي: “بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية السنة المالية 2022-23. النادي يود أن يتقدم له بالشكر الجزيل”.