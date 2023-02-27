ميسي ولابورتا وليفاندوفسكي.. حفل جوائز الفيفا يشعل حرب برشلونة

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بات منتظرا أن يجمع حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2022 رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وكان ليونيل ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة للنادي، لكن بعد رحيله ساءت العلاقات بينه وبين لابورتا رئيس النادي الإسباني.

وأكدت تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا أن ميسي لن يعود إلى كامب نو ما دام لابورتا رئيساً للنادي، وهو ما زاد بعد تصريحات ماتياس شقيق ليونيل، التي هاجم فيها رئيس برشلونة.

لكن خلال الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع بعض الشيء بعدما اجتمع لابورتا مع خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله لمناقشة إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتيني إلى كامب نو في الفترة المقبلة، وبحث تكريمه أيضاً على ما قدمه للبارسا.

وسيحضر ميسي ولابورتا حفل الفيفا (الإثنين) بالإضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي تحدثت تقارير مؤخراً عن رفضه عودة البرغوث إلى النادي.

رفض ليفاندوفسكي

من جانبها، كشفت صحيفة “إيل ناسيونال” الإسبانية في تقرير لها أن هناك 5 لاعبين في صفوف برشلونة يرفضون عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو.

وينتهي عقد اللاعب في ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، لكنه حتى الآن لم يوقع على تجديده، وسط تقارير عن رغبته في الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة اللاعبين الرافضين لعودة ميسي إلى كامب نو خلال الفترة المقبلة، علماً بأنه جاء إلى النادي في صيف 2022 بعد عام من رحيل الأرجنتيني.

ويأتي سبب رفض ليفاندوفسكي عودة ميسي بسبب أنه تم وعد المهاجم البولندي بالحصول على دور البطولة كأهم لاعب في الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لن يحدث حال عودة ميسي.

وربما يكون لهذا الأمر ارتباط برفض ميسي مصافحة ليفاندوفسكي خلال مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022 حين تجاهل البرغوث يد البولندي التي امتدت إليه.

ورغم علاقة ميسي السيئة مع إدارة برشلونة فإنه يظل دائم الحضور إلى المدينة الكتالونية، حيث حضر الأسبوع الماضي وقابل ثنائي البارسا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في مأدبة عشاء بأحد المطاعم.

وينتظر أن يحضر ليفاندوفسكي هو الآخر لحفل جوائز الفيفا، خاصة أنه يحمل لقب الجائزة في آخر نسختين حين حققهما وقت كان لاعباً في بايرن ميونخ الألماني.