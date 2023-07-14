ميسي يتسوق في أمريكا دون قيود أو حراسة.. صور

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بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، التكيف مع أوضاع حياته الجديدة في الفترة المقبلة، بعد تغيير وجهته من أوروبا إلى أمريكا.

وسرعان ما بدأت الفوارق تظهر في حياة البرغوث بعد انتقاله من القارة الأوروبية إلى الأمريكية، بعدما أصبح يتنقل ميسي بحرية رفقة أسرته.

وظهر ميسي وهو يتسوق في أحد المولات بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة زوجته وأبناءه، دون وجود الحراسة التي كانت تصطحبه في تجولاته في البلدان الأوروبية التي قضى فيها اللاعب حياته.

وبدا اللاعب يتجول براحة وحرية تامة دون تجمهر من المواطنين في المول التجاري لالتقاط الصور التذكارية أو التوقيع، وهي التجمهرات التي كان معتاد ميسي عليها في حياته من قبل.

وسلطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية على تلك الأجواء، بعدما نشرت الصور قائلة:” على الأقل في الصور التي يتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية ، يمكن رؤية ميسي مبتسمًا وهو يدخل لأخذ لحظة مع عملاء المؤسسة “.

وأضافت:” لكن يمكن أيضًا رؤيته بشكل عرضي ودون التواجد غير المريح لعناصر الأمان من حوله التي تحميك أو الملحقات. التي تجعلك تمر مرور الكرام في الحشد “.