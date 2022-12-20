ميسي يتفوق على بيضة الرقم القياسي العالمي.. اكتشف الحكاية

فاز أنصار ليونيل ميسي عبر الإنترنت بالحرب التي أعلنوها عبر “بيضة الرقم القياسي العالمي ”، والتي كان لها في السابق الرقم القياسي للصورة مع أكبر عدد من الإعجابات على أي منشور على إنستجرام.

منشورًا على إنستجرام

شارك ميسي، منشورًا على إنستجرام بعد فوزه بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وقد تجاوز الآن صورة البيضة التي يبلغ عددها حاليًا 56 مليونًا، قام عدد لا يحصى من مشجعي ميسي بإزالة إعجابهم من صورة البيض.

وكانت تهدف في الأصل إلى تمهيد باعتبارها أكثر مشاركات الإنستجرام شهرة على الإطلاق، حيث يقرأ التعليق على صورة البيض: “دعونا نحقق معًا رقمًا قياسيًا عالميًا ونحصل على أكثر المنشورات التي حظيت بإعجاب على إنستجرام”.

وأضاف: “تجاوز الرقم القياسي العالمي الحالي الذي حققته كايلي جينر 18 مليون! لقد حصلنا على هذا”، وهؤلاء الأشخاص الذين اجتمعوا معًا لجعل صورة بيضة هي المنشور الأكثر إعـــجابًا على منصة التواصل الاجتماعي.

مساعدة قوية لميسي

وقام هؤلاء الأشخاص بإزالة إعجابهم لمساعدة ميسي، حيث يكسب ملايين المتابعـــين بعد فوزه بكأس العالم، أصبح ميسي ثاني شخص على الإطلاق يصل إلى 400 مليون متابع على الأقل مع لينضم إلى كريستيانو رونالدو “518 مليون”

وكان أكبر شهر من المتابعين للأرجنتين 20 مليونًا في أغسطس 2021 عندما انضم إلى باريس سان جيرمان بعد 18 عامًا مع نادي برشلونة، ومن المقرر أن يحطم هذا الرقم القياسي الشخصي هذا الشهر، حيث كسب 5 ملايين متابع يوم الأحد و 20 مليونًا خلال الثلاثين يومًا.

ويمتلك ميسي الآن الرقم القياسي، وهو رقم قياسي آخر يضيفه إلى قائمته المثيرة للإعجاب، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون السجل الذي يهتم به كثيرًا.

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