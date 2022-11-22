ميسي يظهر بـ “الأخضر”.. مشجع سعودي يُثير الجدل في استاد لوسيل (شاهد)

توافدت الجماهير السعودية نحو استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لمساندة “الأخضر”، في اختباره الصعب ضد منتخب الأرجنتين، الذي يعتبر أحد المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم قطر 2022.

وفي لقطة مُثيرة، تداول النشطاء عبر مواقع التـــواصل الإجتماعي صورة لـ “مشجع سعودي”، يرتدي قميص الأخضر، ويدون عليه اسم اسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ورقم 10، ليحدث ضجة كبيرة قبل انطلاق مباراة الصقور والتانجو.

وتقام مباراة السعودية والأرجنتين اليوم ضمن منافسات، المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا، حيث تنطلق مواجهة الأخضر والتانجو بعد قليل في استاد لوسيل.

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