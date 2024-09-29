ميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي… فيديو

المناطق_متابعات

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعادل فريق إنتر ميامي مع تشارلوت بنتيجة 1-1 فجر الأحد، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا أعاد فريقه إلى المباراة.

ورغم تألقه على أرض الملعب، شهدت نهاية المباراة لحظة توتر كبيرة بين ميسي وحكم اللقاء، رامي توشان.

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024

وظهر ميسي غاضبًا بشدة بعد صافرة النهاية بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل.

وكان فريق إنتر ميامي قد طالب بركلة جزاء خلال اللقاء، لكن الحكم رفض احتسابها حتى بعد الرجوع إلى تقنية “الفار”، ما أثار استياء ميسي، الذي تعرض للعرقلة أكثر من مرة دون أي تدخل تحكيمي.

ووفقًا لتقرير موقع “Ole” الأرجنتيني، فإن ميسي فقد أعصابه ووجه انتقادات حادة للحكم، الذي اكتفى بتحذيره.

وأظهرت الكاميرات ميسي وهو يقول للحكم: “أنت شخص سيئ”، ما أدى إلى تلقيه بطاقة صفراء في نهاية اللقاء.

ويواصل إنتر ميامي تصدره للدوري الأمريكي برصيد 65 نقطة، بينما يتحضر لمباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد كولومبوس كرو، الذي يحتل المركز الثاني بـ57 نقطة.