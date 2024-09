ميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي… فيديو

المناطق_متابعات

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعادل فريق إنتر ميامي مع تشارلوت بنتيجة 1-1 فجر الأحد، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا أعاد فريقه إلى المباراة.

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024