ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي كأس العالم

تأهلت الأرجنتين إلى دور ربع النهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين بدور الـ16 على ملعب أحمد بن علي بقطر.

والتقي المنتخبين في ثاني مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس العالم، التي انطلقت اليوم على ملعب أحمد بن علي، بعد نهاية دور المجموعات مساء امس الجمعة.

وسجل ميسي وجوليان ألفاريز، هدفي المنتخب الأرجنتيني في مرمى المنتخب الأسترالي .

سجل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة الـ35، بعد تصويبة قوية في مرمى المنتخب الأسترالي.

وانتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، ومع بداية الشوط الثاني ضغط لاعبي راقصي التانجو على دفاع المنتخب الأسترالي من أجل تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ57 ضغط جوليان ألفاريز، الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتيني بعد الضغط على حارس المنتخب الأسترالي وعدم قدرته على السيطرة على الكرة.