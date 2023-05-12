ميسي يقود باريس أمام أجاكسيو

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أكد كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضيفه أجاكسيو بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، السبت بعد عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.

وأبلغ جالتييه مؤتمرا صحفيا، الجمعة: «تحدثت معه لمعرفة عقليته ووجدته مصمما للغاية على اللعب، سيبدأ أساسيا غدا».

وعاد النجم الأرجنتيني للتدريبات، الإثنين الماضي عقب إيقافه بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح من النادي، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي خضع للإيقاف لأسبوعين عقب الزيارة حين كان من المفترض أن يتدرب مع التشكيلة في اليوم التالي للهزيمة 3-1 من لوريان بالدوري الفرنسي الشهر الماضي.

واعتذر ميسي لسان جيرمان ولزملائه، الجمعة الماضي، وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.

ويتفوق سان جيرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه مع تبقي أربع مباريات بالموسم.

ويحيط الغموض بمستقبل ميسي في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من بطل العالم لـ«رويترز» أنه تلقى عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.

وقال جالتييه إن تركيز ميسي منصب على الفوز بالدوري الفرنسي.