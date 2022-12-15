ميسي VS مبابي.. رقم قياسي جديد يداعب أحلام ثنائي باريس سان جيرمان بكأس العالم

الصراع على صدارة هدافي مونديال قطر 2022 والفوز بالحذاء الذهبي حار جدًا، وكما تبدو الأمور لدينا ليونيل ميسي في المركز الأول برصيد خمسة أهداف وست مباريات خاضها ثم يأتي كيليان مبابي بنفس الرقم، من الأهداف.

في نهائي مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى كونها مباراة رائعة بين فرنسا والأرجنــــــتين، سنخوض معركة مباشرة على الحذاء الذهبي بين ميسي ومبابي، ويجب ألا ننسى فرنســـــياً آخر هو أوليفييه جيرو الذي، بأربعة أهداف ، يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين

الهدافون في مونديال قطر 2022

1-كيليان مبابي – فرنسا: 5 أهداف

2-ليونيل ميسي – الأرجنتين: 5 أهداف

3-أوليفييه جيرود – فرنسا: 4 أهداف

4-جوليان الفاريز – الأرجنتين: 4 أهداف

5-ماركوس راشفورد – إنجلترا: 3 أهداف

أفضل الهدافين في نهائيات كأس العالم

1-ميروسلاف كلوزه – ألمانيا: لعب 16 هدفا في 24 مباراة.

2-رونالدو – البرازيل: 15 هدفاً سجلها في 19 مباراة خاضها.

3-جيرد مولر – ألمانيا: لعب 14 هدفاً في 13 مباراة.

4-جوست فونتين – فرنسا: لعب 13 هدفاً في 6 مباريات.

5-بيليه – البرازيل: 12 هدفاً في 14 مباراة