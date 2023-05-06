ميلان يحسم نقاط لاتسيو في 12 دقيقة

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سجل إسماعيل بن ناصر هدفا مبكرا ثم أضاف تيو هرنانديز هدفا آخر ليفوز ميلان فريق الأول لكرة القدم «2-0» على ضيفه لاتسيو، ويعود فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، السبت.

وتقدم ميلان مركزين إلى الرابع برصيد 61 نقطة، ويتفوق بنقطة واحدة على إنتر ميلان خامس الترتيب، والذي يواجه روما في وقت لاحق، وثلاث نقاط على أتلانتا السادس، وفق “الرياضية”.

وبقي لاتسيو في المركز الثاني متقدما بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي يحل ضيفا على أتلانتا غدا الأحد.

وافتتح حامل اللقب التسجيل في الدقيقة 17 بعدما استغل أوليفييه جيرو خطأ من دفاع لاتسيو ومرر الكرة إلى بن ناصر الذي سدد في الزاوية البعيدة لمرمى إيفان بروفديل.

وأشعل هرنانديز حماس الجماهير في ملعب سان سيرو عندما أضاف الهدف الثاني من تسديدة رائعة من مدى بعيد مرت من فوق الحارس بروفديل قبل مرور نصف ساعة بقليل «29».