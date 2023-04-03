ميلان يسحق نابولي برباعية في داره

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اكتسح فريق ميلان الأول لكرة القدم، مضيفه نابولي«4-0»، الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.

على الجانب الأخر تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وتقدم رافائيل لياو لميلان عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني عند الدقيقة 25.

وعند الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان عند الدقيقة 67.