ميناء جدة الإسلامي يحصد جائزة “البنية التحتية المتقدمة” لعام 2023

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حصدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ممثلة بميناء جدة الإسلامي جائزة البنية التحتية المتقدمة، ضمن حفل توزيع جوائز “قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023” بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك تأكيداً لتطور البنية التحتية بالميناء، بأرصفة قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وبمعدات حديثة ومؤتمتة صديقة للبيئة، إضافة إلى مشاريع التوسعة وبرامج التطوير التي يشهدها ميناء جدة الإسلامي، كعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها “موانئ” لتطوير محطات الحاويات، بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، بما يسهم في رفع كفاءة عملياته التشغيلية والتنافسية، وزيادة طاقته الاستيعابية. كذلك، يعكس ذلك التحولات النوعية التي يشهدها ميناء جدة الإسلامي، والمبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز قدراته التشغيلية ومن بينها “مبادرة الموانئ الذكية” لأتمتة العمليات التشغيلية باستخدام تقنيات الجيل الخامس. هذا، إضافة إلى دوره الكبير في تسهيل التجارة العالمية، بما يتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتُضاف الجائزة الجديدة إلى سجل الجوائز التي يواصل ميناء جدة الإسلامي حصدها، إذ حصل على جائزة “ميناء العام” في سبتمبر 2023م ضمن حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards الذي أقيم بدولة الإمارات، كما فاز بجائزة “أفضل ميناء” عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر”International Green Shipping Summit Awards”، بهولندا في فبراير 2023م.

ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الاستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع.

يُذكر أن تنظيم جوائز “معالم الخدمات اللوجستية” يتم من قِبل “لوجستيكس قلف نيوز”، وهي منصة إعلامية متخصصة في شؤون قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج العربي، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في هذا المجال الديناميكي، وتضم لجنة تحكيم الجوائز شخصيات مرموقة بمجال النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد.