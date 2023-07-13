ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدل مناولة بـ 473,676 حاوية خلال شهر واحد

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حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدل مناولة في تاريخه بإجمالي أعداد الحاويات القياسية المناولة الصادرة والواردة خلال شهر يونيو 2023م بنسبة بلغت 16% لتصل إلى 473,676 حاوية قياسية مقارنة بـ 406,913 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2022م.

ويعكس التقدم الذي أحرزه الميناء حجم الجهود المبذولة لتطويره، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، في إطار سعي الهيئة العامة للموانئ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث.

كما شهد ميناء جدة الإسلامي إضافة 8 خدمات شحن جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، تربط الميناء بأكثر من 260 ميناءً عالمياً في أوروبا والقارتين الأميركتين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، إضافة إلى الموانئ العربية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، وتعزيز صادرات المملكة، وزيادة عمليات المسافنة، وشحن البضائع، ونقلها ضمن الموانئ السعودية، وكذلك تنشيط الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.

وتعمل “موانئ” على جعل الميناء ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، من خلال عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها “موانئ” لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك عدة ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر، ومنها موقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي أهلته لتعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م بنحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.