ميناء ينبع الصناعي يستقبل السفينة جولي بالاديو المحملة بمركبات رالي داكار السعودية 2024

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استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة “جولي بالاديو” التابعة للوكيل البحري “المؤسسة العربية للملاحة والتجارة” عبر الخط الملاحي “ايجنازيو ميسينا- Ignazio Messina”، والمحملة بمركبات رالي داكار2024، والتي تضم 864 مركبة، و 86 دراجة نارية، و 5 طائرات مروحية، و 39 حاوية، للمشاركة في “رالي داكار السعودية 2024”.

وتم الانتهاء من عمليات التفريغ في غضون 9 ساعات، ويعتبر ذلك رقماً قياسيأً مقارنةً بالعام الماضي البالغ عددها 712 مركبة بمعدل تفريغ 12 ساعة، ما يدل على كفاءة التجهيزات والبنية التحتية للميناء، ويعكس التطور المستمر في شبكة الموانئ البحرية، والذي يعزز من مكانة المملكة كمركز رئيس للتجارة، والسياحة البحرية، والخدمات اللوجستية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لدعم القطاعات الحيوية، وتمكين أنشطتها بمختلف مناطق المملكة، لاسيما قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، باعتبارها من أبرز الروافد الاقتصادية الداعمة لتنوع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حرص الهيئة على تطوير موانئ المملكة؛ لاستقبال أكبر وأحدث أنواع السفن في العالم.

كما تؤكد هذه الخطوة ما يتمتع به ميناء الملك فهد الصناعي بينبع من كفاءة تشغيلية عالية، وموقع استراتيجي مميز على ساحل البحر الأحمر، والعديد من الخدمات اللوجستية التي تسهم في جذب المستثمرين بمجال النقل البحري، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة النقل البحري.

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، استقبل العام الماضي السفينة “جولي فانديو الإيطالية” التي احتوت على مركبات متسابقي “رالي داكار “2023، وضمت 712 سيارة، و 5 طائرات مروحية، و 22 حاوية، و 61 دراجة نارية، ما يؤكد جاهزية البنى التحتية بالميناء، والتي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة، لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري، وتعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.