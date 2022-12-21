مُبتعث يتغلب على إصابته بالسرطان وفشل الرئة ويحقق إنجازات علمية ورياضية

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أكمل الطالب السعودي المبتعث في الولايات المتحدة عمر هاشم دراسته بدعم من القيادة الرشيدة، حيث يعمل حالياً في إحدى الشركات الأمريكية بعد تخرجه وحصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص الإنتاج الإعلامي والسينمائي، ومن ثم شهادة الماجستير في المشاريع الريادية والقيادية من جامعة ولاية أريزونا تمهيداً للحصول على شهادة الدكتوراه.

وأوضح عمر أنه حقق هذه النجاحات بالرغم من إصابته بفشل الرئة والسرطان الليمفاوي، حيث كان يمارس لعبة كرة القدم بشكل منتظم عندما كان طالباً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لكنه أصيب فجأة بضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي نتج عنها فشل بالرئة اضطرّه للخضوع إلى زراعة الرئتين، كما خضع للعلاج الكيماوي بعد إصابته بالسرطان إثر انقلاب سيارته 3 مرات.

وأضاف أنه شارك في دورة الألعاب الأمريكية لزارعين الأعضاء، ونال 4 ميداليات: “ذهبية في البولينج الزوجي، وفضية في البولينج الزوجي المختلط، وبرونزيتين بالتنس ورمي السهام”، مبيناً أنه يتجهز حالياً تحت إشراف مدرب خاص للمشاركة في كأس العالم المتوقع إقامته في أستراليا.

وأشار إلى أنه أسس مجموعة تطوعية للتوعية بالتبرع بالأعضاء، تحت مظلة المركز السعودي لزراعة الأعضاء مخصصة لمن عاشوا ذات المعاناة، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين تجاوز 45 متطوعاً، سواء من الزارعين أم المتبرعين للأعضاء.