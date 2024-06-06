مُحافظ جدة يتسلّم تقرير إنجازات فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي.

وتسلّم سموّه خلال الاستقبال، تقريراً يتضمن إنجازات الفرع لقطاعي العمل والتنمية بالمحافظة خلال الربع الأول للعام 2024م، كما اشتمل على أعمال الفروع والدور الإيوائية وإحصائيات الجولات الرقابية التي نُفذت، إضافة إلى الدورات التدريبية والبرامج والفرص التطوعية وورش العمل والاتفاقيات والمبادرات التي وقّعت بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف التمكين والاستقلالية للمستفيدين، إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة من خلال 14 مكتباً ومركزاً ودار إيواء في المحافظة.

كما سلّط التقرير الضوء على تحقيق الوزارة لمستهدفات رؤية المملكة 2030, من خلال تقليل عدد المراجعين للمكاتب بتهيئة الخدمات الإلكترونية والمكاتب الافتراضية ومكاتب الاتصال الموحد لتنفيذ خدمات مستفيدي الوزارة، إضافة إلى استعراض التقرير لعدد القضايا العمالية التي تم حلّها من خلال إدارة التسوية الودية، وتكثيف الجولات الرقابية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والالتزام بنظام العمل، كذلك البرامج والدورات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بهدف تمكينهم من الدخول لسوق العمل، كما تم التطرق لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها بالمحافظة.