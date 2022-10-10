مُعدَّل فائدة الإقراض بين البنوك يُسجِّل أعلى صعود منذ 14 عامًا متخطيًا 4.3%

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سجَّلت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية أعلى صعود لها منذ 14 عامًا متخطية حاجز الـ4.30% تزامنًا مع قرار البنك المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو والريبو المعاكس، الذي جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي لكبح الأسعار عالميًّا بعد تضخمها، ووصولها لمستويات غير مسبوقة.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية SIBOR تواصل ارتفاعها، موضحًا أنها استقرت عند مستوى 4.33% يوم أمس الأحد، ولافتًا إلى أنها تعد الأعلى في الارتفاع منذ نوفمبر 2008. وبيَّن أن المواعيد القادمة لرفع الفائدة الأمريكية في المدة المتبقية من عام 2022 ستكون بتاريخ 2 نوفمبر 2022، وتاريخ 14 ديسمبر 2022م.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرَّر في نهاية سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%؛ لتصبح 3.25%، وسجل معدَّل التضخم مستوى 8.3% في أمريكا في شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.
واعترف البنك الدولي بأن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة “بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية” لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
وقرَّر البنك المركزي السعودي هو الآخر تزامنًا مع ذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.
وجاءت أسعار معدل اتفاقيات إعادة الشراء بحسب بيانات البنك المركزي للعام 2022 على النحو الآتي:
21/ 09/ 2022
3.25
75
27/ 07/ 2022
2.50
75
15/ 06/ 2022
1.75
50
04/ 05/ 2022
1.25
50
16/ 03/ 2022
0.75
25