مُعدَّل فائدة الإقراض بين البنوك يُسجِّل أعلى صعود منذ 14 عامًا متخطيًا 4.3%

وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية SIBOR تواصل ارتفاعها، موضحًا أنها استقرت عند مستوى 4.33% يوم أمس الأحد، ولافتًا إلى أنها تعد الأعلى في الارتفاع منذ نوفمبر 2008. وبيَّن أن المواعيد القادمة لرفع الفائدة الأمريكية في المدة المتبقية من عام 2022 ستكون بتاريخ 2 نوفمبر 2022، وتاريخ 14 ديسمبر 2022م.