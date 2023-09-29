مُلاك “7 أحياء” بالرياض مدعوون لـ”العقار”

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض، وتشمل أحياء “الغدير، الوادي، النفل، الازدهار، التعاون، المروج، المصيف”، محددةً موعد التسجيل بـ29 أكتوبر 2023م، ويستمر حتى نهاية 29 يناير 2024.

وأكدتْ الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام خلال هذا العام، وسيشمل جميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وأوضحت أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عبر منصة السجل العقاري الإلكتروني، ومن خلال مراكز الخدمة، وفق شروط محددة،، كـ”وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل، مكتمل البيانات ومستوف شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا”.

ودعتْ هيئة العقار، ملاَّك عقارات الأحياء السبعة المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفير الاشتراطات اللازمة، استعدادًا لبدء التسجيل الشهر المقبل.