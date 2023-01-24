مُنافس الهلال بكأس العالم للأندية يستعد للبطولة بتعاقد عالمي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تطورات جديدة فى ملف المهاجم الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إبراهيم فايق فى برنامجه “فى الملعب وانت سايق”، على إذاعة “ميجا إف إم”: ” كولر متمسك بالتعاقد مع موليكا وقال انه الخيار الاوزل بعد لما شاف الفيدويهات بتاعه، وهو ضاغط على ادارة الاهلي لضم اللاعب وقال عليه بالحرف ده هيحل كل مشاكلي الهجومية ، الازمة دلوقتى فى الصفقة مادية فقط”.

وأضاف: ” بشكتاش التركي طلب 7 مليون يورو علشان يوافق ان اللاعب يروح الاهلي وده مبلغ كبير جدا بالنسبه للاهلي .. المهم ان المفاوضات فضلت مستمرة لحد ما النادى التركي وافق ان العرض المالي 4 مليون، الأهلي طلب استعارة اللاعب 6 شهور، وبشكتاش وافق بس طلب مليون ونصف يورو، والنادى التركي هيرد على عرض الاهلي النهاردة بليل او بكرة الصبح”.

وتابع: “فى حاله تعثر المفاوضات مع النادي التركي، الاهلي هيخلص رسمي وبدون تفكير فى البرازيلي جوستافو دا سيلفا سوزا، مهاجم نادي جونبك هيونداي الكوري الجنوبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية”.