نائبِ أميرِ الرياض : إطلاقُ حملةِ اكتتاب جود الإسكان الخيري والدعم السخي يجسدُ اهتمامَ القيادة الرشيدة بكل ما يُعزِّزُ العملَ الخيري

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أن التبرع السخي لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – لحملة اكتتاب جود الخيري الأول، يجسِّد اهتمامَ القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لكل ما يُعزِّز العملَ الخيري.

وقال سموُّه: إن حملةَ جود الإسكان الرمضانية التي أطلقَها خادمُ الحرمين الشريفين وسموُّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- امتدادٌ لهذا النهج الكريم في دعم العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة، حيث تحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشادَ سموُّه بجهود القائمين على منصة جود، وأهدافها الخيرية في دعم الأسر الأشد حاجة، وحوكمة العمل الخيري في مجال الإسكان، واستفادتها من التطورات التقنية، داعيًا سموُّه المحسنين كافة،وخاصة أبناء منطقة الرياض إلى الإسهام والتبرع في هذا العمل الخيري العظيم خلال هذا الشهر الكريم عبر هذه المنصة الموثوقة، بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

وسألَ سموُّه اللهَ العليَّ القديرَ أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين بحفظه، وأن يجزيَهما خيرَ الجزاء على دعمهما واهتمامها الكبيرين بالعمل الخيري.