نائبِ أميرِ حائل يستقبلُ مفوضَ الإفتاء بالمنطقة

المناطق-واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مفوضَ الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان.

ونوَّه سموُّه – خلال الاستقبال- بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء بمناطق بالمملكة، مشيدًا بجهود الفرع بالمنطقة.

وفي الختام تسلَّم سموُّه التقريرَ السنوي لإنجازات فرع الإفتاء بمنطقة حائل لعام 2022 م.

من جهته،أعرب الدكتور الرضيمان, عن شكره لسموِّ أميرِ المنطقة،وسموِّ نائبِه على الدعم المستمر المساندة، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنَه واستقرارَه.