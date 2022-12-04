نائبِ أمير الرياض يشرِّف حفلَ سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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شرَّف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض, حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود, ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.