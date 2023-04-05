نائبِ أمير جازان يشاركُ عددًا من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء إفطارهم الرمضاني

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شاركَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، عددًا من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء إفطارَهم الرمضاني، الذي نظَّمَته جمعية “غراس” لرعاية الأيتام، وذلك بفندق ماريوت بمدينة جيزان.

وأعربَ سموُّه عن سعادته بمشاركته أبناءَه مأدبةَ الإفطار، مؤكدًا مكانتَهم الغالية وتقديرَهم في أنفس الجميع، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات هي امتداد لحرص القيادة وتوجيهاتها المستمرة لخدمة هذه الفئة الغالية والاستماع لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الأيتام بجازان ناصر بن عبده مريع، عن سعادة الجميع بمشاركة سموِّه أبناءَه الأيتامَ والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء إفطارَهم الرمضاني، الذي يتزامن مع جميع الجمعيات الأخرى على مستوى المملكة في نفس التوقيت، لتكون تظاهرة سعودية ليس لها مثيل على مستوى العالم في رعاية الأيتام والاحتفاء بهم، سائلاً الله تعالى أن تكون هذه المبادرة في موازين حسنات سموِّه، وأن يكون عائدها على الأبناء الأيتام برًّا وخيرًا وصلاحًا.

بدورهم، عبَّر الأيتام عن مشاعرهم وفرحتهم تجاه مشاركة سموِّ الأمير محمد بن عبدالعزيز لهم مأدبةَ الإفطار وتبادل الأحاديث الودية معهم،عادِّينَ ذلك تجسيدًا لعناية الدولة باليتيم ورعايته،وتوفير سبل العيش الكريم له.