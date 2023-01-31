نائبِ أمير حائل يؤكد مكانةَ رالي حائل العالمية ونجاحه المستمر

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن إقامة رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته (19) كجولة أولى من بطولة كأس العالم للراليات 2023 م يؤكد مكانته العالمية ونجاحه المستمر منوهاً سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والذي هيئ لأن يكون رالي حائل تويوتا الدولي بصمة تنظيمية سعودية بكوادر وطنية وبمتابعة من سمو أمير منطقة حائل وسمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بجهود الجهات الأمنية وحرصها على سلامة وأمن المشاركين في الرالي امتداداً لدور رجال الأمن المشهود بمتابعة ودعم من سمو وزير الداخلية مشيراً سموه إلى تكامل الأداء بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة وتفاني وحرص أعضاء اللجان التنظيمية لتحقيق مستويات تنظيمية أفضل داعياً الله سموه بأن يوفق الجميع ويكتب السلامة للمتسابقين ويستمتع المشاركون بقضاء أوقات سعيدة في حائل .