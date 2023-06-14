نائبِ أمير منطقة جازان في الجلسة الأسبوعية: المنطقة مقبلة على خير وفقاً للرؤية الحكيمة

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أكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة جازان، بأن المنطقة مقبلة – بإذن الله تعالى – على خير في كل المجالات وفقاً للرؤية الحكيمة 2030 ،بدعم من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.

وقال سموُّه في كلمته التي استهل بها الجلسة الأسبوعية التي عقدت بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان مساء اليوم: ” خصصنا اليوم للحديث عن الخدمات الصحية التي توليها القيادة الرشيدة أعلى اهتماماتها لتوفير أعلى المستويات من الخدمة الصحية للمواطن والمقيم بمنطقة جازان،وغيرها من مناطق وطنننا العزيز،مؤكداً أهمية الجهود والخدمات المقدمة والمشروعات الصحية المنفذة،التي تحت التنفيذ؛ما أسهم في التوسع الكبير في تقديم الخدمات الصحية، حتى شملت جميع محافظات ومراكز المنطقة.

إثر ذلك قدَّم مدير عام صحة جازان بالإنابة الدكتور عواجي النعمي عرضاً حول رؤية القيادة وتوجيهاتها للتطوير والتحسين المستمر في القطاعات الخدمية بصفتها سمة أساسية تهدف لتحقيق التطلعات وتسهم في رغد العيش والرخاء لأبناء الوطن.

واستعرض في إيجاز التحديات وقصص النجاح التي كانت شاهداً على تطور صحة حازان وتحسن خدماتها وتوفيرها بجودة عالية للوصول إلى مستوى أفضل في المنظومة، واعداً في الوقت نفسه أن تستمر الجهود بحثاً عن رضى المريض وسلامة المجتمع وتعزيز صحته.

بعد ذلك شاهد سموُّ نائب أمير المنطقة والحضورعرضاً توثيقياً لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة بجميع محافظاتها ومراكزها وقراها، والتوسع في المشروعات الصحية، ومنها “مستشفى جازان، ومستشفى الدرب، ومستشفى العارضة،ومركز طب الأسنان، والمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم، والمختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والإسعاف البحري، وتحسين 18 مركزاً بالهوية الجديدة،وإحلال وتحسين 24 مركز رعاية، وإنشاء 4 مراكز غسيل كلى جديدة ، وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات ، وتطوير عدد من أقسام الراية المركزة وأقسام الطوارئ”، كما تم إضافة 411 سرير وتشغيل وتوسعة بعض المستشفيات بزيادة أكثر من 150 سريرَ تنويمٍ، كما تم رفع التخصصات بالمستشفيات من 15 تخصصاً إلى 22 تخصصاً ، والعديد من أعمال التحسين والتطوير التي شهدتها الخدمات الصحية مؤخراً .

كما شهدت الجلسة العديد من المداخلات من الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموِّ نائب أمير المنطقة حيال ما تم بحثه خلالها.

حضر الجلسة معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً الشيخ علي بن شيبان، وعدد من المسؤولين،ومشايخ قبائل المنطقة.