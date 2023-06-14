نائبِ أمير منطقة مكة المكرمة يقفُ على جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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وقفَ صاحبُ السموُّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز،‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ميدانياً على جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، متفقداً مجمع صالات الحج والعمرة ومواقع الجهات التي تعمل على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين للأداء فريضة الحج 1444هـ.

ورافق سموُّه في جولته التفقدية معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح المشاط،ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته التفقدية على أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، التي تضمَّنت الأعمال المتعلقة بضبط الممنوعات والتقنيات المستخدمة خلال موسم حج هذا العام.

وشملت جولة سموُّه الاستراحات المكيفة بمجمع صالات الحج والعمرة في منطقة انتظار الحجاج خلال مرحلة توجيههم إلى منطقة الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة,البالغ عددها 20 استراحة انتظار، وتصل مساحتها إلى 1200 م2، فيما تستوعب الصالة الواحدة 300 مسافر في الساعة.

واستمع سموُّه إلى نبذة عن أعمال مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال موسم حج هذا العام، التي تضمَّنت إطلاق مجموعة من المبادرات التطوعية،وتوفير 14 شاشة من شاشات المكتبة الإلكترونية موزعة في المطار تحوي أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية، إضافة إلى توزيع 1,400 مليون مصحف كهدية للحجاج المغادرين عبر المطار،وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية وأكثر من 1,100 مليون مطبوعة توعوية وإرشادية لمعرفة أحكام المناسك.

كما وقفَ سموُّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة على منصات الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز،التي يتجاوز عددها الـ 200 منصة خدمة، مطلعاً على المسارات الخاصة بالمعاقين وكبار السن وعددها 17 مساراً في الصالات لخدمة.

واستمع سموُّه إلى شرح عن عمل كاميرات التوثيق الخاصة بالجوازات،التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتمكن منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل وتوفير أعلى مستويات جودة أعمال منسوبي الجوازات.