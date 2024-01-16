نائب أمير الجوف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة

المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس الغرفة التجاريّة بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السّمرين، ونوّاب رئيس مجلس إدارة الغرفة .

ونوّه سموّه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله-، مؤكداً أهمية دور الغرفة التجاريّة في المنطقة في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

من جانبه أعرب رئيس الغرفة التّجارية بالجوف عن شكره لأمير منطقة الجوف وسموّ نائبه على الدّعم المستمرّ الذي يحظى به القطاع الخاص بشكل عامّ والغرفة التجارية بشكل خاصّ، مؤكداً حرص الغرفة على تنفيذ البرامج المعزّزة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، متحدثاً عن أنشطة وخدمات الغرفة، مبدياً استعداد الغرفة ممثلةً في مجلس إدارتها على التّعاون مع الجهات الحكومية والأهلية فيما يصبّ بمصلحة المنطقة وتنمية وتطوير البيئة الاستثمارية فيها.