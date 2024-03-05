نائب أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء معيض بن دغش آل سعيد، يرافقه عددٌ من قيادات حرس الحدود بالمنطقة.

وثمَّن سموه الجهود التي يقوم بها أفراد حرس الحدود من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم غير المحدود الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.

من جانبه، ثمَّن اللواء آل سعيد دعم سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وحرصهم ومتابعتهم المستمرة لأعمال حرس الحدود بالمنطقة.