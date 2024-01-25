نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الفرع، مثمناً سموه الجهود التي قام بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة في جميع مساجد المنطقة ومحافظاتها.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على الحرص والتوجيهات ، داعياً الله بأن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه.