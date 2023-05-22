نائب أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرا عن أعمال مجلس الجمعيات الأهلية

المناطق_واس

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرًا عن أعمال الجمعيات الأهلية بالمنطقة .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالإنابة زيد العنزي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية إلى شرح عن أهم المبادرات والبرامج التي نفذها مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من المتطوعين .

ونوه بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل الحكومة الرشيدة, مشيداً بما تضمنه التقرير من مبادرات وبرامج نوعية، للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة.