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نائب أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرا عن أعمال مجلس الجمعيات الأهلية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 6:42 مساءً

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تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرًا عن أعمال الجمعيات الأهلية بالمنطقة .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالإنابة زيد العنزي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية إلى شرح عن أهم المبادرات والبرامج التي نفذها مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من المتطوعين .

ونوه بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل الحكومة الرشيدة, مشيداً بما تضمنه التقرير من مبادرات وبرامج نوعية، للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 6:42 مساءً
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Waleed

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