نائب أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بالمنطقة

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بالمنطقة (سبل) للعام 2022م.

وتضمن التقرير أهم المبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد على مستوى المنطقة، وإنجازات المؤسسة لعام 2022م، وأبرز المنتجات والخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة نافع أبا الوكل.

واستمع سموه لشرح موجز عن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي في المنطقة، وما يشهده من تطور كبير على الأصعدة كافة.