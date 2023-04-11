نائب أمير الحدود الشمالية يتوج فريق حرس الحدود بكأس بطولة الشمال للقطاعين المدني والعسكري لكرة القدم

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توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم فريق حرس الحدود بالمنطقة بكأس دوري بطولة الشمال للقطاعين المدني والعسكري لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الأمن العام 4 – 2, وذلك بالمدينة الرياضية في عرعر.

وكان في استقباله لدى وصوله, مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خميس بن رضيمان العنزي وعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك كرم سموه المراكز الثاني والثالث وأفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل إداري , والداعم للبطولة المعهد الأهلي العالي للتدريب وعدداً من الجهات الحكومية المشاركة.