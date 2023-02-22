نائب أمير الحدود الشمالية يرفع التهنئة للقيادة بذكرى يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بذكرى يوم التأسيس.

وقال سموّه: إنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – وهي ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية، والتطوير التنموي، ليكون للمملكة الدور الكبير والمكانة العالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد عناية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، لُيقدم للأجيال الجديدة صوراً من الملاحم البطولية التي قدمها أئمة وملوك وطننا الغالي في سبيل هذا الكيان العظيم.

واختتم سموّه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.