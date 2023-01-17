نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل أعضاء لجنة تنظيم الاستراحات بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء لجنة تنظيم الاستراحات بالمنطقة.

وناقش اللقاء أهم أعمال ومهام اللجنة في تنظيم وضع الاستراحات في المنطقة، وتحديد اشتراطات إنشائها ومراعاة اشتراطات السلامة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لجميع الاستراحات بالمنطقة وتنظيمها بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا لما تقتضية المصلحة العامة.

وتمنى سمو نائب أمير الحدود الشمالية التوفيق والسداد لأعضاء الجنة في أداء المهام الموكله لهم حسب الاشتراطات النظامية، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة.