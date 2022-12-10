نائب أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح قمم الرياض

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح قمم الرياض للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة وعقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأكد سموه أن القمم التي عقدت تشكّل حدثاً مهماً في العلاقات بين المملكة والصين وبين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي والصين، ولبنة قوية لدعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة العربية والعالم.

وأضاف سموه “إن نجاح هذه القمم الثلاث تؤكد مدى حرص هذه القيادة الحكيمة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتطلعها لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن ودول المنطقة، وتحقيق الأمن والنماء والاستقرار “.

وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- .