نائب أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في دعم العمل الخيري وتعزيز التكافل الاجتماعي

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

وأكد سموه أن هذه الموافقة الكريمة على تدشين الحملة في نسختها الرابعة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها المستمر لكل ما يُعزز العمل الخيري.

وأضاف سموه أن ذلك يأتي امتدادًا للنهج الكريم في دعم العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة من حرص على تنمية الإحسان والعمل الخيري وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار سموه إلى ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من دعم واهتمام لمنصة إحسان، ويأتي امتداداً لعنايته واهتمامه – حفظه الله – بالعمل الخيري والإنساني.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما واهتمامها الكبير بالعمل الخيري.