نائب أمير الرياض: مطار الملك سلمان الدولي سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.

وقال: “إن هذا المشروع الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وسيجعل من العاصمة الرياض وجهة عالمية تجارياً وسياحياً، ومحفزاً للنمو الاقتصادي محلياً ودولياً، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعد سموه ذلك امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- ومحققاً للخطط المستقبلية والرؤى الاستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره ونماءه.