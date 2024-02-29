نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري -رحمها الله-, بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن آل مشاري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.