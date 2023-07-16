نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدّى الصلاة مع سموه، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.