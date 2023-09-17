نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

كما أدى الصلاة مع سموه، إخوان وأبناء الفقيد صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.