نائب أمير الرياض يدشّن مبادرة “السيارة الحسية” لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم بقصر الحكم، مبادرة “السيارة الحسيّة” التي تنفذها جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض بالتعاون مع أرامكو السعودية ومنصة إحسان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لصاحبة السمو الملكي الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية، والنائب الأعلى للرئيس لشؤون أرامكو العامة خالد بن خليفة الملحم، والرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” إبراهيم الحسيني.

واستمع سموه، إلى شرح مفصل عن المبادرة وماهيتها وأهدافها والفئات المستهدفة بالمبادرة وفريق العمل القائم عليها.

كما اطلع سموه، على طريقة عمل “السيارة الحسيّة” التي تعد سيارة آمنة مصممة ومجهزة بشكل خاص يتم التحكم بالأدوات والأجهزة المتوفرة بها التي تعمل على تحفيز الحواس المختلفة للفرد كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم.

عقب ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض، رعاة المبادرة، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التُقطت الصور التذكارية.

وتهدف “السيارة الحسيّة” إلى التخفيف من معاناة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الإسهام في مساعدة ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات في التنقل والحركة أو ممن يواجهون اضطرابات حسية في التفاعل الاجتماعي.