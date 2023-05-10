نائب أمير الرياض يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في قصر الحكم اليوم، الاجتماع الثالث للجنة .

ونوه سموه في كلمة له بداية الاجتماع بآلية الرصد والتطلع للارتقاء بمستوى السلامة المرورية في الرياض متمنيًا التوفيق لأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها وأولوياتها.

كما اطلع على عرض عن أبرز أعمال وإنجازات اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة والإحصائيات الدورية لرحلات المركبات الخاصة والنقل العام , حيث جرى إيضاح المؤشرات والأهداف العالمية للسلامة المرورية وبحثها مع مؤشرات الأداء للجهات ذات العلاقة وسبل رفع الكفاءة والعمل الموحد.

وفي ختام الاجتماع استعرضت التوصيات والمقترحات.