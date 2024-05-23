نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين من طلاب مدارس الرياض

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين من طلاب مدارس الرياض، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمدارس.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر البدر, والأمين العام للمؤسسة مسك المهندس بدر بن علي الكحيل، ومدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي، وعدد من قيادات المدارس.

وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي كلمة ثمن فيها رعاية سمو نائب أمير الرياض ومشاركة سموه الطلاب فرحتهم بهذا اليوم، مهنئًا أولياء الأمور وشركاء التعليم بهذه المناسبة، منوهًا بأهمية إعداد هذا الجيل الذي سيكون -بإذن الله- لبنة بناء في مسيرة هذا الوطن المعطاء.

واستعرض الغفيلي أهم الإنجازات التي حققها طلبة المدارس خلال العام، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها المدارس خلال العام الدراسي من دعم وتطوير للطلبة.

عقب ذلك بدأت مسيرة الخريجين، ثم تشرف الطلاب الخريجون بالتقاط الصور التذكارية مع سمو نائب أمير منطقة الرياض.

توالت بعدها فقرات الحفل، حيث ألقى الطلاب كلمة ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض لحفل التخرج، معربين عن سعادتهم وامتنانهم وفخرهم بتخرجهم من المدارس، مقدمين شكرهم لكل من أسهم في مسيرتهم التعليمية وطور مهاراتهم العملية.

كما شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (نبني القادة)، تلا ذلك كلمة لأولياء الأمور ألقاها معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير والتي ثمن فيها رعاية وتشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض لحفل تخريج الدفعة 49 من طلاب مدارس الرياض، منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً يتناول قصص النجاح لطلاب المدارس، ثم تشرف الطلاب المتميزون باستلام التكريم من سموه.

ثم القى الأمين العام لمؤسسة “مسك” المهندس بدر بن علي الكحيل كلمة تناول فيها دور مؤسسة مسك في تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية.

وفي ختام الحفل شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في العرضة السعودية.