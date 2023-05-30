نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1443-1444، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشرف العام على مدارس الملك الفيصل مارتن ماكلوهن كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو والمعالي وأولياء الأمور، قال فيها : “أتحدث إليكم الآن، وهناك مواطنان سعوديان يحلقان فوقنا في محطة الفضاء الدولية يستعدان للعودة إلى الأرض غدًا، حيث تعكس رحلتهم وتيرة التغيير في المملكة ، منوهاً بالتطورات الجديدة في جميع القطاعات وشتى المجالات التي كان أساسها التعليم ، مقدماً التهنئة للخريجين والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن المدارس، بعدها كرّم سموه الطلاب المتفوقين.

وتضمن الحفل أوبريتاً وقصيدة وتغريدات طلابية، وفي نهاية الحفل شارك سموه في العرضة النجدية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.