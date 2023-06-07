نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب مدارس الرياض

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل مدارس الرياض لخريجي الدفعة الثامنة والأربعين في قاعة الاحتفالات بالمدارس.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي كلمة قدم فيها شكره لسمو نائب أمير الرياض على رعايته ومشاركة الطلاب فرحتهم بهذا اليوم، كما هنأ أولياء الأمور وشركاء التعليم، منوهًا بإعداد هذا الجيل الذي سيكون بإذن الله لبنة ذهبية في خدمة الوطن ويلبي طموحاته العالية.

بعد ذلك بدأت مسيرة الخريجين، ثم توالت فقرات الحفل، حيث ألقى الطلاب كلمة عبروا فيها عن سعادتهم وامتنانهم لكل من أسهم في مسيرتهم العلمية وتطوير مهاراتهم العملية من أعضاء التدريس والإداريين ومنسوبي المدارس كافة.

ثم شاهد سموه والحضور مادة فلمية بعنوان “نبني القادة” وقصص النجاح للطلاب، بعدها جرى تكريم المتميزين، وتسلم سمو نائب أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل قدمت العرضة السعودية.