نائب أمير الرياض يرعى حفل جامعة اليمامة لطلاب مرحلتي البكالوريوس والماجستير

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل جامعة اليمامة لطلاب مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير، وذلك في قاعة الاحتفالات بمقر الجامعة.

ورحب رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة خالد الخضير في كلمته بسمو نائب أمير منطقة الرياض والحضور، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الخريجين بلغ عددهم 228 طالباً وطالبة.

بعد ذلك ألقى الخريجون كلمة أعربوا فيها عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على مشاركته احتفالهم وفرحتهم، مثمنين ذلك في دعم العلم والاهتمام بالطلبة في ظل القيادة الحكيمة التي أولت قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا ودعماً سخياً.

ثم بدأت مسيرة الطلاب الخريجين وبعدها التقطت الصور التذكارية، مختتماً الحفل بتسليم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن هدية تذكارية بهذه المناسبة.