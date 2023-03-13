نائب أمير الرياض يستقبل عددًا من المواطنين بمحافظة وادي الدواسر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بديوان محافظة وادي الدواسر اليوم عددًا من المواطنين، واستمع سموه إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

كما زار سموه مبنى قوات الطوارئ الخاصة بالمحافظة، وعقد سموه اجتماعًا مع قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض العميد ركن مفلح بن محمد الشهراني وعدد من الضباط، كما تجول سموه في المعرض الخاص بتجهيزات قوة الطوارئ الخاصة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة.

بعدها توجه سموه إلى إدارة الجوازات بالمحافظة والتقى بمدير جوازات منطقة الرياض العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي ومدير جوازات المحافظة العقيد محمد بن عوض العتيبي وعدد من الضباط .

كما ترأس سموه اجتماعَ مديري الدوائر الحكومية بوادي الدواسر ونظرائهم بمنطقة الرياض وذلك في مبنى إدارة التعليم، ثم زار سموه معرض “يحيا العلم” وذلك احتفاءً بمناسبة “يوم العلم”، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .