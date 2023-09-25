نائب أمير الرياض يستقبل محافظي الخرج والدرعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية.

وهنأ سموهما ، سمو نائب أمير المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.